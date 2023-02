Reprodução/Instagram/GloboNews - 17.02.2023 O cantor Péricles foi vítima de um assalto em Santo André





Péricles foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira (17), em Santo André, região da Grande São Paulo. Câmeras de segurança captaram o momento em que o cantor teve um carro de luxo levado pelos criminosos, no bairro da Vila Camilópolis.

O artista estava companhado da esposa, Lidiane Faria, e uma das filhas. Os ladrões estavam armados e também levaram documentos, cartões bancários e uma mochila com roupas da filha.





Péricles se direcionava para o Land Rover Discovery quando foi rendido no momento do assalto. O veículo de luxo é avaliado em cerca de R$ 300 mil.

Confira abaixo o momento do crime:

O cantor Péricles teve o carro roubado na noite de quinta-feira (16), quando saía da casa da mãe dele em Santo André, no ABC Paulista.



