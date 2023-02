Reprodução/Instagram - 17.02.2023 Jojo Todynho comentou relação com mãe diante de polêmica com o ex-marido





Na madrugada desta sexta-feira (17), Jojo Todynho realizou um novo desabafo nas redes sociais para comentar a relação com a mãe. A cantora contou que abriu um processo para a exclusão do nome da familiar da certidão de nascimento, ressaltando a influência da avó na criação.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

As declarações acontecem após o ex-marido da apresentadora, Lucas Souza, expor conversas em que a mãe de Jojo a critica e chama de "ordinária". "Entrei com um processo de exclusão do nome, dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, deu amor, amparo e carinho. Todo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó", disse nos stories do Instagram.





A apresentadora comentou que evita expor a avó nas redes sociais e ainda analisou que já "tentou fazer o papel de filha" com a mãe. "Mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho. Quero muito ser mãe, porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não pode deixar isso", avaliou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Nem minha avó que me criou sabe como funciona a justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só para deixar esclarecido", complementou. Todynho ainda ironizou que a mãe seria uma "fã" dela e alertou: "Começa a juntar porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona".



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.