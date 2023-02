Reprodução / Instagram Brooklinn Khoury

A modelo e skatista Brooklinn Khoury, dos Estados Unidos, comemorou em post no Instagram nesta quinta-feira (16) a oitava cirurgia de reconstrução do rosto, após ter perdido parte do nariz e do lábio superior em um ataque de pitbull em 2020.

Brooklinn, submetida a cirurgias reparadoras que custaram mais de US$ 400 mil, cerca de R$ 2,2 milhões, costuma dividir com os seguidores a evolução do processo de reconstrução do rosto desde o ataque.





“A cirurgia de ontem correu muito bem. O meu cirurgião conseguiu cumprir o que havia planejado. Ele recriou as colunas centrais, o lábio e o arco. Estou bem inchada no momento, mas assim que o inchaço diminuir vai ficar incrível. Graças a deus”, contou a modelo na publicação mais recente.

O incidente com o pitbull aconteceu em novembro de 2020, quando Brooklinn visitava a família no Arizona. Segundo a modelo, o cachorro era de um parente e mordeu e a balançou pela cabeça "como um brinquedo”.





























