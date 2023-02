Reprodução/Instagram Gisele Bündchen entrega destino do Carnaval no Brasil

Nesta quinta-feira (16) Gisele Bündchen revelou o destino final para o seu Carnaval. Após afirmar que estaria no Brasil , a super modelo contou que o Rio de Janeiro receberá a sua presença.

Na semana, a musa pediu a ajuda dos seguidores para decidir em qual cidade curtir a folia a convite da Brahma.





"Oi, gente, obrigada pelos convites. Foi muito difícil tomar essa decisão, mas acho que vou ter que ir para o Rio de Janeiro, porque estou com muita saudade da cidade maravilhosa", disse ela.

A modelo entregou que não aproveita o local há um tempo e também deixou a oportunidade de aproveitar outros carnavais pelo país. "Faz muito tempo que não vou pra lá, então estou indo para o Rio, mas quem sabe não dou uma passadinha em outros carnavais por ai?", disse Gisele no vídeo.

Vale lembrar que Gisele está morando nos Estados Unidos com os filhos, Benjamin e Vivian, após o divórcio com Tom Brady.

