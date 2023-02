Reprodução/Instagram Solteira, Gisele Bündchen vai curtir o Carnaval no Brasil

Ela vem! Nesta segunda-feira (13) Gisele Bündchen revelou que vai passar o Carnaval no Brasil.

Solteira, a super modelo compartilhou nos Stories do Instagram questionando os seguidores sobre o melhor lugar para curtir a folia.





"Eu amo Carnaval, faz muitos anos que eu não vou e estava com saudade", disse ela em português.

Entre as opções estão Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda e Salvador.

Recentemente, Gisele Bündchen reagiu ao anúncio de aposentadoria do ex-marido , Tom Brady. "Desejo a você, apenas, coisas boas nesse novo capítulo de sua vida", escreveu ela na publicação.

