Reprodução/Instagram Gisele Bündchen se divorciou de Tom Brady

Nesta quarta-feira (01), o ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria da NFL. Na publicação, ele compartilhou fotos da família, incluindo Gisele Bündchen, com quem se separou em outubro de 2022.

Na publicação, Brady disse que ama a família, colegas de time, amigos, técnicos, futebol e agradeceu à todos.

A modelo comentou o post. " Desejo a voce, apenas, coisas boas nesse novo capítulo de sua vida", escreveu Gisele.