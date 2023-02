Foto: Reprodução/Instagram Gisele Bündchen passa o 'Valetine's Day' ao lado dos cães: 'Amor Puro'

A modelo Gisele Bündchen decidiu comemorar o "Valetine's Day' ao lado de quem ela mais ama na vida, além dos filhos, claro. A topmodel comemorou ao lado dos cães no Dia Dos Namorados Mundial, e compartilhou os momentos nas redes sociais nesta terça-feira (14).

"Amor puro!! Tenho certeza que eles são anjinhos na Terra. Feliz Valentine´s Day para todos!!!", escreveu ela.

A topmodel era casada com o ex-astro da NFL, Tom Brady, com quem possui 2 filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos. O casal anunciou o divórcio em outubro de 2022.

Recentemente, Gisele aproveitou a nova fase solteira e comemorou as folias do Carnaval no Brasil. A modelo veio ao Brasil à convite da Brahma. "Eu amo Carnaval, faz muitos anos que eu não vou e estava com saudade", disse ela através dos stories do Instagram.

A modelo também aproveitou para reagir à aposentadoria do ex-marido, Tom Brady, que anunciou que não irá mais jogar pela NFL. "Desejo a você, apenas, coisas boas nesse novo capítulo de sua vida", escreveu ela na publicação.