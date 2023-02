Reprodução/Instagram Filha de Gloria Maria faz pedido nos 3 anos da morte da avó: 'Cuida dela'

Maria Matta emocionou os seguidores ao homenagear a avó, Edna Matta, no aniversário de três anos da sua morte.

A filha de Glória Maria compartilhou fotos ao lado da veterana, da mãe e da irmã, Laura, e fez um pedido a Edna.





"Três anos sem a vovó ao lado. Cuide bem da mamãe", escreveu ela na legenda da publicação nos Stories do Instagram.

No último dia 9, amigos e familiares de Glória Maria se reuniram na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro para a missa de sétimo dia da jornalista .

As filhas de Glória, Maria e Laura, assim como outros presentes, usavam camisetas com o rosto da apresentadora estampado.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.