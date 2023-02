Reprodução/TV Globo Filhas, familiares e amigos marcam presença na missa de sétimo dia de Glória Maria

Nesta quinta-feira (9) aconteceu a missa de 7º dia de Glória Maria e contou com a presença das filhas, familiares, amigos e colegas da jornalista.

Os presentes lotaram a Igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro. Entre os famosos estavam a apresentadora Angélica e o jornalista Bruno Astuto.





As filhas de Glória, Maria e Laura, assim como outros presentes, usavam camisetas com o rosto da apresentadora estampado.

Glória Maria morreu na quinta-feira (2) por complicações de um câncer no pulmão.

Reprodução/TV Globo Filhas, familiares e amigos marcam presença na missa de sétimo dia de Glória Maria





Reprodução/TV Globo Filhas, familiares e amigos marcam presença na missa de sétimo dia de Glória Maria





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.