Reprodução/Instagram Jojo Todynho mostra resultado da lipopapada e se surpreende: 'Amei'

Jojo Todynho dividiu com os seguidores o resultado da lipopapada em um vídeo nas redes sociais.

Matando a curiosidade dos fãs, a cantora retirou o curativo e exibiu o efeito do procedimento que retira o excesso de gordura da região do queixo.





"Tirei o tape direitinho. Amanhã, eu tenho drenagem Aos pouquinhos está indo (SIC). Ainda está bem calombada, mas fica mesmo. Com o tempo, vai desinchando. Eu amei o resultado", comemorou a artista.

No vídeo, Jojo contou que ainda está inchada já que a cirurgia, considerada pouco invasiva, tem apenas dez dias.





