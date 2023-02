Reprodução/Instagram - 10.02.2023 Lucas Souza e Jojo Todynho protagonizam nova polêmica

A advogada de Jojo Todynho divulgou um comunicado nas redes sociais da cantora na sexta-feira (10) negando as afirmações de seu ex-marido, Lucas Souza, de que não há uma medida protetiva contra ele.

O novo capítulo da polêmica entre Jojo e Lucas teve início após a cantora realizar uma transmissão ao vivo na quinta-feira (9), na qual mencionou uma medida protetiva que havia sido estabelecida no último mês de dezembro, com uma duração de 90 dias, proibindo Lucas de entrar em contato com ela e sua família por qualquer meio, incluindo a internet. Devido aos recentes confrontos ocorridos, alega-se que Lucas tenha violado a medida.





Horas depois, o militar afirmou durante um podcast que a medida não estaria mais valendo, mas a advogada Nathalia Azevedo desmentiu essa declaração. “A medida protetiva continua vigente, uma vez que não houve revogação desta e o prazo ainda não expirou”, pontuou.

A polêmica entre Jojo e Lucas começou quando o militar afirmou, em um podcast, que a cantora trocou mensagens com outro policial durante o casamento deles. A cantora, no entanto, negou a traição em uma live e expôs brigas com Lucas.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.