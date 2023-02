Reprodução/Instagram Viih Tube se choca com show de Rihanna grávida

Viih Tube usou as redes sociais para expressar o choque com o show de Rihanna no Super Bowl no domingo (12). Durante a apresentação, a cantora revelou que está grávida do segundo filho.

Pelo Twitter, a influenciadora comentou a estrutura do palco e entregou os sintomas atuais da gestação de Lua.





"Gente, eu estava me achando por gravar um filme no fim da gravidez, e a Rihanna está fazendo um show PENDURADA grávida. ELA ESTÁ GRÁVIDA, ALGUÉM DESCE ESSA MULHER DAÍ KKKKKKK", brincou ela.

Na sequência, Viih comentou da própria gravidez. "Sério eu que estou vivendo a gravidez nesse momento na pele, só consigo pensar em como que ela está aguentando. O calor, o peso da barriga, tontura ali em cima, sede o tempo todo, a falta de ar de natureza da gestação e ainda CANTANDO, fazendo um SHOWZÃO", concluiu.

Já na reta final da gravidez, Viih Tube já se explicou por não revelar a data de nascimento da filha com Eliezer. Segundo ela, o casal quer manter o momento apenas para a família.

