Reprodução/Instagram Viih Tube passa mal após ataques na web e recebe a companhia de Eliezer

Desde o anúncio da gravidez, Viih Tube e Eliezer vem sendo alvos de críticas nas redes sociais. A última polêmica da web foi a revelação do nome completo da filha, Lua, que não conta com o sobrenome do pai por escolha dele.

Após diversos desabafos, a influenciadora contou que passou mal pela pressão que está recebendo e recebeu a companhia do namorado. A atriz está no Rio de Janeiro gravando um filme.





"Fiquei mal com algumas coisas da internet e acabei passando mal na terça. Fui para um hospital aqui no Rio com a pressão muito alta. Na quarta-feira já acordei com ele por aqui e está comigo esses dias", contou ela.

Ainda nos Stories do Instagram, Viih rasgou elogios pelo companheirismo do amado. Pouco tempo depois, foi a fez de Eliezer usar o perfil para desabafar.

O ex-BBB afirmou que está repensando muitas coisas para depois doo nascimento da filha, já que a última onda de hate mexeu bastante com ele.

"Tanto eu, quanto a Viih, estamos revendo muitas coisas sobre a Lua. Pra gente a única coisa que importa é isso, proteger e cuidar da melhor forma da nossa filha. Perdendo muito o prazer de dividir momentos aqui", declarou ele.

