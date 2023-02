Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube explica motivo por não revelar data de nascimento da filha

A ex-BBB e influenciadora utilizou as redes socias para explicar aos seguidores alguns motivvos que a levam a não querer revelar a data que a filha irá nascer.

Grávida da primeira filha, Lua, junto do ex-BBB Eliezer, Viih Tube fala que gostaria de ter um momento íntimo ao lado da família quando a filhar estiver para nascer.

"Acho muito fofo quando vocês perguntam, sei que perguntam na boa intenção, mas não estou respondendo a data prevista, quantas semanas estou, quantos meses estou. Já falei algumas vezes, mas vou repetir, sempre as mesma pergunta sobre, superentendo, sei que vocês vão entender também. Quero conseguir ter mais privacidade quando ela estiver pra vir", comentou ela.

Viih Tube sempre teve o costume de compartilhar todos os momentos da vida com os fãs nas redes sociais, mas prefere manter a descrição no momento e não revelar de quantos meses está. "Se mães que não são públicas já aguentam um monte de gente 'já nasceu? Como está?', imagina eu com a internet. Quero conseguir ter mais privacidade, não correr o risco de ter paparazzi na maternidade, até porque se tiver não quero atender. Quero ter um momento com a minha família mesmo, mais por isso, e por questão de energia, não quero ter energia ruim para esse período, quero que dê tudo certo.", disse Viih Tube.

Viih aproveitou para comentar de como está sendo a exériência de morar junto do namorado Eliezer e afirma que estão vivendo uma vida de casados. "Está sendo maravilhoso, perfeito. Ainda tem gente achando que a gente não está morando juntos depois de meses. A gente divide todas as contas, estamos um pelo outro, vida de casado. A gente se vê como casado. Não teve cerimônia, não teve casamento ainda, a gente fala sobre casar, sonho de casar com a Lua maiorzinha entrando com as alianças. O importante é que a gente está muito feliz, está sendo leve.", disse ela.

Com tudo, Viih Tube afirma estar com medo do parto e que quer ter o tipo de parto que for mais seguro para a filha. "Tenho um leve medo. Quero ter parto normal, mas se não conseguir, tem a cesárea, o que for mais seguro para ela naquele momento é o melhor. Tenho mais medo de amamentar, tomar uma decisão errada, de não ser uma boa mãe em algum momento, de segurar ela de forma errada, medo do puerpério porque sei que tem mãe que sofre com os hormônios.", comentou ela.