Cristian X Sarah

Sarah Aline, que deu início à discórdia ao compartilhar a farsa de Cristian com Paula, também brigou com o brother. A psicóloga destacou como o empresário não teve como "primeira intenção" construir confiança com as sisters do grupo rival, enquanto Gustavo entrou na discussão e ressaltou a "cara de debochado" do participante. "Me arrependo de ter feito o grupo não votar em você. A Amanda está no paredão por sua culpa", declarou o fazendeiro.