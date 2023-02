REPRODUÇÃO - INSTAGRAM Wanessa Camargo

Na tarde do último domingo (12), o trio pré-Carnaval de Wanessa Camargo encerrou 1h30 antes do previsto. A interrupção foi feita pela polícia que alegou que o carro não deveria estar na rua. A cantora usou o Instagram para explicar a situação para os fãs.

"A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso estado, à cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos. A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira.Deixou a gente fazer a última música, e a gente teve que se despedir", iniciou ela.

Wanessa explicou que as autoridades alegaram que o trio estava indevido e quem nem poderia ter saído. "Só que esse mesmo trio que está com a gente saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem, da mesma forma", justificou.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A cantora, então, mencionou o que fez a polícia para o trio, de fato: "A causa foi que o nosso pneu não estava apto para sair. O pneu do nosso trio estava careca. Nós corremos atrás para trocar, mas não deu tempo. Esse mesmo pneu careca teve permissão de sair ontem e fazer o percurso. A gente não entendeu como e o porquê. Se tivesse sido ontem avisado que teria que tocar, a gente teria tempo hábil de fazer a troca hoje, e fazer nosso show completo. Fica a minha critica. Isso não é legal, foi um constrangimento para mim. Peço desculpas, realmente fugiu do meu controle. Mas agradeço pelo que a gente pôde fazer aqui. Foi lindo e maravilhoso".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente