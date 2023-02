Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer

O ex-BBB Eliezer compartilhou um desabafo pelo Instagram nesta quarta-feira (08) a respeito da polêmica envolvendo o sobrenome da filha com a influenciadora Viih Tube. Ele apareceu emocionado nos vídeos e chorou enquanto contava que sua paternidade foi questionada por escolher não colocar seu sobrenome na bebê, que se chamará Lua Di Felice, que significa "Lua de Felicidade".

“Responsabilidade legal está atrelada à declaração de maternidade e paternidade na certidão de nascimento, não ao sobrenome”, explicou Eliezer pelos stories do Instagram ao abordar as questões legais.





Recentemente, o pai explicou que tomou a decisão de não incluir o sobrenome na certidão da filha. Contudo, ele estaria repensando essa atitude, pois descobriu que isso poderia acarretar problemas no futuro.

Contudo, o influenciador não estava contente com a repercussão que essa decisão tomou nas redes sociais. Eliezer disse que lidar com os seguidores opinando sobre as escolhas dele e da Viih é “muito desgastante”. De acordo com o ex-BBB, tanto ele como Vitória foram atacados ao longo de toda a gravidez.

“E as pessoas fizeram de um momento tão importante da gente, tão lindo da nossa filha, um circo de horrores. A Vitória passou mal, é muito cansativo. É muito desgastante. Tudo é tirado de contexto, tudo é jogado de outra forma, tudo é motivo. O sobrenome de uma criança que não é de ninguém, que é minha e dela”, desabafou Eliezer.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.