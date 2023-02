Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer esperam primeira filha





Os ex-"BBBs" Eliezer e Viih Tube esperam a primeira filha juntos e chegaram à conclusão de não colocar o sobrenome dos dois no registro da bebê. O influenciador explicou que a decisão foi dele, já que a youtuber insistiu que Lua também levasse o nome dele.

"A Viih até insistiu que eu colocasse [meu sobrenome], mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade'. Ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome", afirmou nos stories do Instagram.





O nome completo do ex-brother do "BBB 22" é Eliezer do Carmo Neto, enquanto Viih Tube apresenta o 'Felice' no sobrenome oficial, Vitória de Felice Moraes. "Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está, e eu sou total desapegado com 'ah, mas não tem o meu sobrenome'", complementou.

Na expectativa para a chegada de Lua, Eliezer relatou recentemente que desenvolveu alopecia depois do anúncio da gravidez da companheira. "Sofri uma onde de hate absurda na internet [...] Fiquei bem mal. Tive um episódio psicológico bem pesado e a consequência foi a alopecia", contou.

