Foto: Reprodução/Twitter Ludmilla gasta cerca de R$130 mil reais em igressos da turnê de Beyoncé

A cantora Ludmilla, fã declarada de Beyoncé, vibrou após a cantora norte-americana anunciar a nova turnê "RENAISSANCE World Tour" e claro que ela não iria perder a oportunidade de rever Beyoncé nos palcos.

Ludmilla chegou a gastar quase R$130 mil em ingressos da nova turnê, que até o momento está sem datas para a América do Sul. A cantora comprou ingressos para sete shows da tour, que iniciará em maio na Europa.

"Trabalhei para isso, minha casa e eu serviremos a você. Te amo", escreveu Ludmilla na publicação, onde mostra uma calculadora exibindo o valor gasto até o momento.

Ludmilla já mostrou ser completamente emocionada quando se trata do amor por Beyoncé. A cantora costuma publicar declarações apaixonadas nas redes sociais de Beyoncé, que conta com mais de 295 milhões de seguidores, apenas no Instagram.

😍FÃ DE CARTERINHA: Ludmilla nunca escondeu que Beyoncé é a sua grande inspiração e, agora que a Queen B anunciou sua nova turnê, é claro que a brasileira não perderia esse momento.

Lud já gastou quase R$ 130 mil só em ingressos para a turnê da ídola. pic.twitter.com/7taAESMNxx — Nana Rude (@nanarude) February 10, 2023

Esta será a primeira turnê de Beyoncé após cinco anos longe dos palcos. A agenda de shows se inicia no dia 10 de maio, na Suécia, e finalizará a primeira etapa em setembro, nos Estados Unidos, com um total de 47 shows. A turnê ainda não possui datas na América Latina, mas rumores de insiders afirmam que a cantora está em negociação para vir entre 2023 e 2024 ao Brasil.