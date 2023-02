Reprodução/Instagram - 02.09.2022 Arlindinho e Alessandra Negrini viveram rumores de romance





Arlindinho se pronunciou sobre os boatos de um affair que viveu com Alessandra Negrini. O filho do cantor Arlindo Cruz foi visto em clima de romance com a atriz no final de 2022 , mas ambos não confirmaram o relacionamento na época.

"Está pegando a Alessandra Negrini meu padrinho? Se tiver, tirou onda", afirmou um seguidor do músico nos stories do Instagram. Em resposta sobre o assunto, Arlindinho cantou um trecho da música "Quer Saber da Minha Vida, Vai na Macumba", de Dudu Nobre.





"'Para quem gosta de fofoca, para quem gosta de quizumba, quer saber da minha vida, vai na macumba'. Vou gravar essa música no próximo álbum. Esse samba é maravilhoso e tem muito a ver com o momento atual da minha vida", disse o filho de Arlindo.

Os boatos do envolvimento do músico com Negrini surgiram após a separação de Arlindinho da modelo Ayeska Massaia. Eles estavam casados desde 2018 e têm um filho juntos.

