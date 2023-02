Reprodução/ Instagram Maria Guilhermina é filha do ator Juliano Cazarré





Após receber alta hospitalar no final de janeiro , a filha de Juliano e Leticia Cazarré segue se recuperando em casa das cirurgias que realizou para tratar a condição rara no coração. Nesta sexta-feira (10), a esposa do ator explicou os desafios que a caçula enfrenta em funções básicas, devido às lesões neurológicas.

O relato ocorreu na semana de conscientização sobre alimentação alternativa e Leticia contou que a quinta filha "se alimenta por sonda porque ainda está reaprendendo a deglutir". "As lesões neurológicas que resultaram de intercorrências e cirurgias prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição", relatou.





"Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser", afirmou Leticia, que também é mãe de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena com Juliano.

"Por enquanto, nós damos graças e nos orgulhamos imensamente dessa bebezinha que lutou muito para chegar até aqui e que todos os dias nos ensina a amar mais a vida", complementou. Veja abaixo a postagem na íntegra:





