Foto: Reprodução/Instagram Letícia Cazarré atualiza estado de saúde de Maria Guilhermina

Na tarde desta segunda-feira (6), Letícia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha mais nova, a pequena Maria Guilhermina, que recebeu alta do hospital após passar sete meses internada.

A caçula está recebendo tratamento em casa, na companhia dos pais e dos irmãos. "Bem melhor", escreveu Letícia em uma postagem através dos stories do Instagram.

Letícia também comentou como foi o processo para montar o quarto da pequena. "O trabalho que dá para montar um home care! Mas graças a Deus podemos cuidar da nossa pequena em casa", disse ela, mostrando o berço com todos os equipamentos necessários para o tratamento de Maria Guilhermina.

O quarto da filha mais nova do casal é equipado com uma babá eletrônica, para o monitoramento, uma geladeira para os remédios, um relógio para saber a hora certa e conta com um medidor de temperatura ambiente.

A pequena Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022, em São Paulo, e logo no nascimento foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, denominada Anomalia de Ebstein. Em 29 de janeiro deste ano, a bebê recebeu alta hospitalar, com possibilidade de tratamento em casa.

"Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus! Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe", escreveu Letícia na publicação em comemoração a alta da filha.