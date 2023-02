Reprodução/Instagram Lexa e MC Guimê reataram o casamento

Em entrevista ao "PodDelas", Lexa contou como reagiu ao saber que MC Guimê iria para o "BBB 23". A cantora afirmou que o casal quase terminou, de novo, após ela saber da notícia.

"Eu fui uma das últimas pessoas a saber que ele ia para o Big Brother. Quando ele me contou a gente estava voltando e aí a gente quase separou [de novo]", disse Lexa.

Ela explicou que a crise surgiu porque eles tinham acabado de reatar após quase dois meses separados. O convite foi feito ao funkeiro, em novembro, enquanto o casal ainda estava separado. Guimê, então, disse a esposa que aceitou a proposta da Globo por acreditar que seria vantajoso para a carreira dele. Lexa afirmou que "congelou" ao saber da participação do marido no reality, mas sabia que deveria apoiá-lo e "não virar as costas para ele", mesmo sabendo que iriam ficar alguns meses longe um do outro.

"A gente passou por uma fase difícil de casal, nos vimos pouquíssimo. A gente está muito tempo longe um do outro, me pego chorando o tempo todo", desabafou Lexa.

Mesmo com saudades, a cantora disse que deseja que MC Guimê não seja eliminado tão cedo. "Quero muito que ele fique. Deixem ele lá", afirmou ela.

