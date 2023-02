Reprodução/iG Gente Larissa Tomásia relembra polêmica com assessoria após o BBB 22

Larissa Tomásia participou do 'AUÊ', programa do iG, nesta sexta-feira (10) e relatou as suas experiências no BBB 22 e mandou dicas para os participantes do BBB 23 após a saída do programa.

A ex-sister relembrou uma polêmica com a assessoria de imprensa que foi colocada assim que foi eliminada.





"Foi um pouco complicado, porque no início eu saí e já tinha uma equipe meio que certa, mas, não foi uma equipe que eu contratei", contou ela.

Sem saber direito como lidar com a situação, a influenciadora acabou tendo atritos com os contratados. "Durante esse percusso eu tive vários probleminhas com essa equipe, tanto que eu saí da agência. Algumas pessoas eu me dava bem, outras não", revelou.

"Eu batia de frente. É muito bom você ter uma assessoria quando você se sente em um ambiente saudável, que você opina", opinou ela.

Larissa relatou que a equipe estava a disposição para cuidar das redes sociais dela, porém, tiveram o acesso negado. "O pessoal da outra assessoria queria mandar no meu Instagram! Eu comecei o meu Instagram do zero, eu trabalho com a internet há sete anos. Então, quando eu vi o pessoal querendo tomar conta do meu Instagram, aí eu enlouqueci", disse.

Por fim, a ex-BBB deu uma dica para os atuais participantes do reality show mais assistido do Brasil. "Esse pessoal que é anônimo, e eu falo por experiência própria, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que vão se envolver, não tem que chegar e confiar de cara, tem que estudar. Sempre vai vir alguém que vai querer sugar você", concluiu.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.