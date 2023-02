Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho usou as redes sociais para fazer um desabafo. A cantora teve a casa atingida pelas fortes tempestadades do Rio de Janeiro e alguns cômodos ficarama alagados.

"Gente, meu quarto está alagado! Minha varanda, meu tapete... Vou ter que ir atrás de um vidraceiro para vedar o blindex com silicone. O Rio de Janeiro está um caos de chuva. Vou ter que secar isso tudo!", disse ela nos stories.

Jojo, que mora no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, ainda falou sobre porblemas que está enfrentando em uma nova reforma da casa. Ela contou que teve que demitir a empreiteira responsável pela obra: "Trabalho maravilhoso, para não dizer o contrário. Agora estou vendo uma outra equipe. Tenho muita coisa para fazer aqui em casa. Já estou querendo comprar uma nova".





