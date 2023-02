Foto: Reprodução/Instagram Familiares de Britney Spears tentam nova intervenção

Segundo o TMZ, familiares e amigos próximos de Britney Spears estão preocupados com a saúde da cantora e planejam uma nova intervenção.

Uma fonte próxima a cantora, que mantém contato regular com o TMZ, contou que eles temem que algo de pior possa vir a acontecer com a cantora. "Tenho medo que ela morra", disse a fonte.

Nos últimos dias, o comportamento de Britney nas redes sociais vêm preocupando muito, não apenas os familiares e amigos, mas os fãs da cantora estão com medo da forma como Britney está agindo. A cantora posta, frequentemente, fotos em que aparece completamente nua, apenas com emojis escondendo as partes íntimas ou até mesmo girando freneticamente.

Segundo o TMZ, que conversou com outras fontes próximas à cantora, Britney tem tomado remédios que a deixam eufórica e fazem com que ela "perca o controle" e, segundo as fontes, a cantora teria parado de tomar os remédios que a estabilizam.

O empresário de Britney, chegou a alugar uma casa em Los Angeles por muitos meses, com o objetivo de levar a cantora até a residência, onde o marido, Sam Asghari, e um médico estariam para ajudá-la. A ideia era de que esta nova intervenção ocorresse na última terça-feira (31) e que Britney passasse dois meses nesta casa, onde teria atendimento médico e psicológico.

O plano do empresário deu errado por a cantora ter ficado ciente de algumas partes deste plano, no entanto, Britney teria concordado em se encontrar com um médico e tudo ocorreu bem. No último mês, Britney foi flagrada por fãs em um restaurante, e testemunhas presentes no local afirmaram que a cantora estava agindo de forma "maníaca".

#BritneySpears se tapa la cara con el menu de un restaurante cuando se da cuenta que la graban, que opinan de esto?

VIA: @blacdal #TeamGallimbo pic.twitter.com/hzehAsMQLz — Team Gallimbo (@teamgallimbo) January 15, 2023

Após o ocorrido, Britney recorreu as redes sociais para se pronunciar em relação ao que teria acontecido naquele respectivo dia. "Sei que as notícias estão 'bombando' sobre eu estar um pouco bêbada no restaurante. É como se todos estivessem assistindo cada movimento meu! Estou tão lisonjeada que eles falam de mim como uma maníaca, e depois têm coragem de falar sobre todas as coisas negativas que aconteceram no meu passado", contou ela.