Junior Cigano critica Gustavo do "BBB 23"

O lutador Junior Cigano é um grande amigo de Antônio Cara de Sapato, que está no "BBB 23". Deste modo, o atleta tomou partido do brother e criticou Gustavo após o líder da semana dizer uma coisa para Sapato e fazer outras.

Depois de vencer a prova do líder, pela segunda vez consecutiva, Gustavo prometeu a Sapato que não colocará Amanda diretamente no Paredão. No entanto, momentos depois, ele participou de uma reunião do quarto "fundo do mar", onde o grupo combinou de indicá-la.



"Vocês estão vendo isso pessoal. Esse cara tá achando que não tem vida depois disso aí, não?! Fala sério, bicho, que cara de pau, safado, mau caráter. Eu nunca na vida vi alguém de personalidade tão desprezível assim", postou Cigano no Instagram.

"E o pior, depois vai dizer que faz parte do jogo, jogo é o caramba, ele foi isso desde de sempre. To mal aqui, sério. O cara se aproveitando do bom coração de nosso 'sapatinho' e não podemos fazer nada. Que angústia", completou. Cigano, então, falou que se a produção deixasse ele "só trocar um olhar com sapato pelo vidro", o brother "já iria se ligar que tem algo errado". O lutador, então, pede ao reality o encontro: "Pode ser #BBB23?".





