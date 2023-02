Reprodução/Instagram Tronco de Jeremy Renner foi esmagado por snowcat





Jeremy Renner está apresentando uma boa recuperação do acidente que sofreu no início de janeiro, quando foi esmagado por um veículo na neve. Segundo Evangeline Lilly, atriz de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", o também ator da Marvel se encontra em uma cadeira de rodas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

“Estava na casa de Jeremy na outra noite, e ele estava em uma cadeira de rodas. Entrei lá e pensei, por que ele está se movendo? O que está acontecendo? Esperava sentar ao lado da cama e segurar a mão dele, enquanto ele gemia de dor sem ser capaz de se mover. Ele estava se movimentando, rindo com seus amigos", disse ao "Access Hollywood".





A atriz ainda analisou como Jeremy passou por uma "experiência de quase morte altamente traumática", já que estava acordado durante o acidente. O ator de "Gavião Arqueiro" ficou em estado grave após ter tido o tronco esmagado por um Snowcat, máquina que comandava ao ajudar um familiar a desatolar um carro da neve.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Ele é feito de algo muito mais rígido, e sempre foi possível enxergar isso nele [...] Ele tem uma longa jornada a percorrer agora. É disso que os pesadelos são feitos. Ele viveu isso, e está do outro lado agora. Ele está se recuperando incrivelmente, e estou muito feliz por isso", complementou Lily.

O veículo que esmagou Jeremy Renner apresenta mais de 6 toneladas e chegou a quebrar mais de 30 ossos do ator, assim como ele mesmo relatou em uma postagem nas redes sociais. No Instagram, o norte-americano já compartilhou registros da recuperação em casa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.