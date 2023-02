Reprodução/TV Globo BBB 23: Tina manda indireta para brother e causa dentro e fora da casa

Na tarde desta quarta-feira (8) os brothers e sisters se reuniram na sala para ouvir o recado de Tina, terceira eliminada do BBB 23 .

No vídeo, a angolana mandou uma indireta para Gustavo, orientou os aliados e causou reações diversas entre os internautas.





"Oi, good vibes. Sabem como a parte financeira me importa muito. Botem para quebrar, e não para chorar. Atenção: nem toda festa de cowboy é uma festa muito bem-vinda. Fiquem ligados, cuidado com as estratégias e alianças", disse ela.





Mais tarde acontece a festa do líder Gustavo, então, rapidamente os participantes notaram que o recado seria sobre o evento.

As reações do grupo do quarto fundo do mar viralizaram nas redes sociais.





Key não curtiu 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/d0ybecLBxD — Flávio Xavier (@flaviorpx) February 8, 2023





Parece que Tina alugou um triplex na cabeça de algumas pessoas 🤔😂 — Lu Fernandes (@FernandesALu) February 8, 2023





Após a transmissão do recado, Gustavo ficou bem incomodado com a indireta de Tina e ainda fez piadas sobre a situação. Já no quarto deserto, os aliados também analisaram a fala.

tenho pra mim, que o guime sacou tudinho do recado da tina, só não explanou pq não tem certeza 👀 pic.twitter.com/0e28fK6xdl — Mandx 🪢 (@xDoutora_) February 8, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.