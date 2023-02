Reprodução/ RedeTV Luciana Gimenez

Na noite desta quarta-feira (8). Luciana Gimenez retornou ao "Superpor", programa que comanda na Rede TV. A apresentadora ficou semanas afastada após ter sofrido um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

Luciana recebeu um depoimento do caçula, Lorenzo, de 11 anos. Ele comentou sobre o acidente da mãe e prometeu ganhar dela no basquete quando a apresentadora se recuperar. Luciana também comentou sobre a ajuda do filho na ocasião: "Eu não sabia como eu tinha caído, perguntei pra ele como foi. A gente fica meio confusa".

Nas redes sociais, ela celebrou o retorno: "Ao postar algumas fotos das gravações em suas redes sociais, Luciana vibrou: "Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!"

Luciana fraturou quatro partes diferentes da perna e teve que colocar pinos. A apresentadora faz fisioterapia e se recupera do grave acidente.













