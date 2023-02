Reprodução/Instagram Após polêmicas, Tati Zaqui aproveita a tarde com Thomaz Costa

Nesta quarta-feira (8) Tati Zaqui deixou os seguidores confusos ao compartilhar um vídeo onde aparece ao lado de Thomaz Costa.

Nessa semana, o casal foi protagonista de uma polêmica ao trocarem farpas nas redes sociais e aparecerem ao vivo durante uma briga .





Pelos Stories do Instagram, a cantora mostrou o passeio de bicicleta que fez no final de tarde e deixou escapar a mão do ator na gravação.

A situação entre Tati e Thomaz começou segunda-feira (6) quando a cantora usou as redes sociais para fazer um desabafo dizendo que emagreceu e foi sugada por um homem.

No mesmo dia mais tarde, ela abriu um live no Instagram onde, aparentemente, eles estariam brigando.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.