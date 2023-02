Reprodução/Instagram Tati Zaqui com Thomaz Costa

Nesta segunda-feira (6), Tati Zaqui usou as redes sociais para fazer um desabafo. A influencer disse que emagreceu e foi sugada por um homem. Internautas acreditam que o comentário tenha relação com o namoro da cantora com Thomaz Costa. Ruivinha de Marte, que participou de "A Fazenda 14" com o casal, reagiu à publicação condenando o ator.

Boatos de que os dois teriam terminado começaram a surgir depois de seguidores perceberem que Tati Zaqui e Thomaz Costa não se seguem mais no Instagram. O ator ainda teria mandado uma suposta indireta para a cantora ao publicar frase "vício em ser vítima" após Tati contar que foi parar no hospital devido a um episódio de gastrite. Nas redes sociais, a funkeira explicou que a doença acaba afetando o emocional dela.

Agora, Tati usou a internet para desabafar sobre um período difícil que está passando, o que alimentou ainda mais os rumores do término. A cantora informou que deve ter pedido quatro quilos só nesta manhã de segunda-feira (6) e completou:

“Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém, hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais”.

Em seguida, ela prometeu transparência aos fãs: “Não serei mais mal interpretada por conta dos outros! Farei questão de explicar o que for necessário de hoje em diante em respeito aos meus fãs, família e amigos que sempre se preocupam ao ver as páginas!”

Tati, então, desabafou sobre a exposição que sofreu de Thomaz Costa. “Por um momento me perdi e deixei a imaturidade falar mais alto, mas depois desse episódio de estresse intenso e exposição sobre meus problemas de saúde eu prometo nunca mais permitir que isso aqui aconteça", finalizou.





Ruivinha demonstrou apoio à amiga em um post que falava sobre o desabafo de Tati. "Esse cara não é pra você, você é um mulherão da p*rr4, não deixa ele apagar seu brilho", comentou ela.













