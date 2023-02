Foto: Reprodução/Instagram Mirella Santos conta de encontro traumatizante e deixa Dani Calabresa assustada

A influenciadora Mirella Santos foi a convidada desta semana do podcast "Posso mandar áudio?", apresentado pela comediante Dani Calabresa, e o um certo assunto fez com que o estômago da apresentadora revirasse.

A influenciadora contou de um episódio da vida em que saiu para um encontro com um antigo affair e que o date não saiu como ela imaginava e afirmou que saiu traumatizada daquela noite.

"Estava conhecendo um menino, a gente já tinha se visto, ficado, tudinho. Só que um certo dia encontrei ele de madrugada, levei para a minha casa. Conversa vai, conversa vem, pedimos uma pizza e ele começou a me olhar de um jeito diferente, envolvente. Nesse tempo, a gente não estava mais ficando, porque a gente já tinha ficado, então estávamos conversando como amigos", iniciou a influenciadora.

Mirella conta que os dois, em um certo momento, decidiram reviver os momentos em que estavam juntos e acabaram se beijando, e foi neste momento que as coisas começaram a dar errado. "Esse menino, eu não sei o que passou na cabeça dele, não. Você não tem noção do que esse macho fez comigo, não. Ele simplesmente cuspiu na minha boca [risos]. Estou rindo de desespero. Foi o encontro mais flopado. Foi terrível", contou ela.

Indignada com o que havia acontecido, Mirella questiona a apresentadora de o que ela faria se aquilo acontecesse com ela. "O que tu faria se acontecesse isso contigo, Dani? Porque para mim virou trauma. Ele cuspiu salgado, o nojo mais terrível foi esse. Me diga o que tu achou disso?", questionou ela.

Dani Calabresa afirmou que não saberia o que fazer na hora. "Eu não sei o que te falar de conselho, eu sinceramente não saberia o que fazer. Não sei se eu cuspiria de volta na cara dele ou se eu devolvia o cuspe formando um copinho de 200ml de saliva humana", respondeu ela.