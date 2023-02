Foto: Reprodução/Instagram Beyoncé posa na cama com os quatro novos prêmios nos bastidores do Grammy

Beyoncé se consagrou como a artista que mais venceu na história do Grammy Awards, com um total de 32 gramofones vencidos ao longo da carreira. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (8), a cantora aparece posando em uma cama ao lado dos quatro novos prêmios que recebeu.

No vídeo, a cantora aparece dançando ao lado do marido, o cantor e produtor Jay-Z e com algumas amigas, e aparece alguns momentos de agradecimento após a cantora vencer uma das quatro categorias na última edição do Grammy.

Beyoncé venceu os Grammys de "Melhor Gravação Dance/Eletrônica" pelo single "Break My Soul" e "Melhor Música de R&B" pela faixa "Cuff It". A cantora também levou para casa os prêmios de "Melhor álbum Dance/Eletrônica" pelo álbum "Renaissance" e "Melhor Performance de R&B Tradicional" pela faixa "Plastic Off The Sofa".

Apesar de vencer em quatro categorias e se tornar a maior vencedora da história da premiação, os fãs da cantora não ficaram felizes com o resultado da categoria de "Álbum do ano", que foi vencido por Harry Styles com o álbum "Harry's House".

O próprio marido da cantora, Jay-Z, defendeu,em entrevista, o álbum lançado pela esposa e afirmou que ela deveria ter levado o prêmio para casa. "Veja o que esse álbum fez para a cultura. Veja como a energia do mundo se moveu [após a estreia]. As pessoas tocam esse disco inteiro nas discotecas, não sei se você já viu. A obra inteira, sabe?", contou ele.

"Eu me retiro do processo e espero que eles apenas façam o certo. As coisas chegaram a um ponto em que eu pensei: ‘Tá, é apenas mais uma coisa dessas de marketing. Você vai, você lançou um álbum e uma vitória pode ajudar as vendas a subir'", desabafou o cantor.