Reprodução/Instagram Atriz se desbobra para substituir Rafa Kalimann em 'Vai na Fé'

Sofia Starling correu para substituir Rafa Kalimann na novela das sete, Vai na Fé, da TV Globo. As gravações foram corridas já que a influenciadora havia gravado anteriormente.

As filmagens precisaram ser regravadas porque Rafa não tem o registro profissional de atriz e o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) também não quis conceder uma autorização especial para ela.





"O convite veio do nada e foi por conta de um outro teste que eu fiz no final do ano passado para outra novela. Foi um teste que tinha uma pegada cômica e acabou encaixando superbem. Foi tudo muito rápido. Soube numa sexta, no sábado já estava gravando, e gravamos em dois dias. Foi um intensivão de Gisela", disse Sofia em entrevista ao Gshow.

Apesar da situação, a atriz afirmou que não sabia do ocorrido envolvendo a personagem. "Fui saber que estava substituindo alguém que já tinha gravado a cena no final da minha segunda diária, então isso não interferiu no meu trabalho. Eu só fui! Abri o peito e me aventurei", contou.

Vale lembrar que Sofia Starling ganhou notoriedade no papel da vilã Rita, de Malhação - Seu Lugar no Mundo.

