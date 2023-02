Reprodução/Instagram - 08.02.2023 Zezé de Camargo e Graciele Lacerda viajam pelos EUA





Graciele Lacerda está compartilhando nas redes sociais um pouco da viagem que realiza pelos Estados Unidos, com o noivo, Zezé di Camargo. As postagens geraram curiosidade dos seguidores, que questionaram se ela está sendo bancada pelo cantor durante a passagem por Orlando, na Flórida.



"Cada um compra o que quer e também para todo mundo, é tudo dividido", afirmou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (7). Graciele ainda chamou uma amiga que estava com ela em um carro para responder se Zezé pagava pelas compras dela nos passeios.





"Não merecia nem resposta, gente, bastam vocês verem ela trabalhando o tempo inteiro no celular, não descansa um minuto, tá sempre trabalhando. É óbvio que é tudo dela", disse uma amiga.





A influenciadora ainda explicou sobre os custos de uma viagem para Orlando: "Depende muito da forma que vocês virão. Se forem alugar uma casa é uma cosia, hotel é outra, o tipo de compras. Aqui tem opções desde o mais barato até o mais caro. Agora, os parques são um preço só, não tem como fugir".

