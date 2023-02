Artista Revelação

Anitta é a segunda mulher brasileira a concorrer entre as revelações da música internacional no evento, já que Astrud Gilberto, esposa de João Gilberto, estreou a participação do Brasil na categoria, em 1965. Tom Jobim também disputou pelo prêmio no mesmo ano, mas os vitoriosos foram os integrantes dos Beatles, que receberam as primeiras indicações naquele ano. O pianista Eumir Deodato ainda concorreu a artista revelação em 1974, mas foi superada pela americana Bette Midler.