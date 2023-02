Reprodução / Instagram 03.02.2023 Thomaz Costa faz tatuagem com rosto da namorada Tati Zaqui

Thomaz Costa surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (03) ao aparecer no Instagram com uma nova tatuagem no braço. O ex-Fazenda desenhou o rosto da namorada Tati Zaqui, os dois se conheceram em “A Fazenda 14” e engataram um relacionamento ainda durante o confinamento.

“Amor, obrigada por tudo que faz por mim e por nós… Sou grata por poder dividir essa vida com você!”, escreveu a funkeira na publicação do namorado. A tatuagem foi feita baseada em uma foto de Tati, mas Thomaz adicionou alguns detalhes nos olhos e no nariz do desenho.





Tati também fez uma nova tatuagem junto com Thomaz. Contudo, a cantora não foi extrema ao ponto de dedicar uma parte da pele para o namorado. Ela escolheu o desenho de um alienígena, que era o símbolo de torcida durante o reality. A tattoo também cobriu outra impressão antiga que ela tinha no braço.

Thomaz e Tati fizeram as tatuagens juntos e publicaram um pequeno vídeo brincando. Ela supertranquila com as agulhadas e ele sofrendo muito para com o procedimento.

