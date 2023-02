Reprodução/Instagram - 22.12.2022 Filha caçula de Letícia e Juliano Cazarré internada na UTI

Letícia Cazarré compartilhou um momento adorável entre a filha caçula, Maria Guilhermina, e Gaspar, um dos filhos do meio com o marido, o ator Juliano Cazarré. No vídeo, publicado nesta sexta-feira (03), o menino de 3 anos está usando luvas protetoras enquanto brinca com a bebê.

Após sete meses de internação para tratar a cardiopatia congênita rara, Maria Guilhermina recentemente recebeu alta. A recém-nascida precisou passar por diversas internações em hospitais do Rio de Janeiro e de São Paulo para realizar cirurgias devido à Anomalia de Ebstein.





A menina Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita rara em junho de 2022 e passou sete meses internada. Recentemente, foi liberada do hospital e agora têm em no quarto equipamentos como cilindros de oxigênio para monitorar sua saúde.

Além da menina, o casal tem Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3 anos, e Maria Madalena, de 2. Juliano Cazarré está em uma viagem com os dois meninos por Israel. Ele visitaram pontos turísticos e locais tidos como sagrados no país.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.