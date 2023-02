Reprodução/Globo - 16.01.2023 Tadeu Schmidt explicou dinâmica do primeiro Big Fone do 'BBB 23'





O Big Fone promete trazer uma movimentação na próxima formação de paredão no "BBB 23". O telefone vai tocar pela primeira vez na edição neste sábado (4), durante o programa ao vivo, e um brother já adivinhou parte da dinâmica.

Ricardo Camargo, conhecido como Alface, já havia comentado anteriormente com os colegas que o Big Fone tocaria nesta semana. Em conversa com Paula Freitas na madrugada deste sábado (4), o biomédico descobriu uma parte da proposta.





"Vou atender o Big Fone, vai mandar eu pegar dois cordões na despensa e dar para duas pessoas. Quando chegar na hora o Tadeu vai falar para você escolher quem vai pro paredão. Quem eu indico?", apontou o brother, enquanto a sister ressaltou não acreditar que o telefone tocaria.

O poder de quem atender o Big Fone será, de fato, indicar duas pessoas para berlinda. No entanto, uma parte que Ricardo ainda não sabe terá continuidade na formação de paredão deste domingo (5). Paula, detentora do Poder Coringa da semana, escolherá um dos dois indicados para a disputa.





