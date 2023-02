Reprodução/Instagram Solange Frazão abre o jogo sobre traição de Humberto Martins

Solange Frazão relembrou o casamento com Humberto Martins na entrevista ao programa 'Sensacional', da Rede TV!.

Os dois foram casados por dois anos, e a relação chegou ao fim após a empresária descobrir uma traição do ator.





Segundo ela, eles decidiram trocar alianças pelo fato de já terem filhos de outros relacionamentos.

"Ele já tinha dois filhos e eu três. Em respeito a eles, nos casamos, mas acredito que fomos precipitados. Começamos a ficar ausentes um do outro e as coisas começaram a complicar", contou.

Solange também explicou o motivo do término e como ficou sabendo da pulada de cerca do marido. "Um desconhecido me abordou e falou que tinha visto a capa da revista com a nossa foto. Ele falou que tinha pena que o casamento tinha acabado. Quando cheguei na banca, vi a foto do meu então marido de mãos dadas com outra mulher. (...) Queria encontrar um príncipe, mas aí chegou uma hora que desisti. Realmente não existe príncipe", afirmou.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente