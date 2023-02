Reprodução/Instagram João Guilherme completa 19 anos e ganha declaração da namorada

Na quinta-feira (2) João Guilherme Silva completou 19 anos e ganhou uma declaração de amor da namorada, Schynaider.

A modelo compartilhou uma foto romântica, dando um beijinho na bochecha do namorado e não escondeu o seu amor.





"O sorriso mais lindo do mundo! Que felicidade a minha de ter sua presença na minha vida. Te amo tanto. Feliz aniversário", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Quem também ganhou uma homenagem de foi a pequena Elle Marie, filha de Schynaider, quando completou 10 anos. "02.02.2013 Você veio ao mundo e encheu meu coração de alegria! Agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida Elle Marie! Com um jeito doce e alegre encanta todos ao seu redor e me ensina tanto! Que viagem gostosa no tempo foi procurar essas fotos para postar hoje, como passou rápido!", declarou.

Vale lembrar que a loira também é mais de Anne Marie, de 13 anos.





