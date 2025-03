Reprodução: Instagram Jojo Todynho





Jojo Todynho detonou a Mocidade Independente de Padre Miguel, que ficou em penúltimo lugar e quase foi rebaixada para a Série Ouro do Carnaval do Rio. A influenciadora, que desfilou pela escola em 2024, relembrou polêmicas.





“Quero aproveitar esse momento emocionante para deixar os meus mais sinceros ‘bem feito’ para a Mocidade Independente. Eu acho que deveria ter descido para a Série B ou voltado para Intendente Magalhães", declarou a ex-musa da agremiação.

Já sobre a Unidos de Padre Miguel, escola da mesma região e que foi rebaixada com o último lugar, Jojo Todynho foi só elogios: "A UPM veio impecável, não tenho o que dizer”.

Em seguida, ela voltou com as críticas à Mocidade. A campeã de ' A Fazenda 12 ', relembrou da saída da agremiação, em meio à polêmica com a comunidade LGBTQIAPN+, a quem ela se referiu com o termo ' woke ',

Jojo Todynho afrontando o bicheiro Rogério de Andrade e a escola Mocidade Independente de Padre Miguel pq foi desligada do quadro de musas da escola depois das presepadas que aprontou no ano passado. Xiiiiiiii... pic.twitter.com/YLDhDRbsbN — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) March 5, 2025









Jojo chegou a citar o presidente de honra da escola, réu pelo assassinato do bicheiro Fernando de Miranda Iggnácio: "O bonde woke [sinônimo de políticas liberais ou de esquerda] da Mocidade tentou lacrar em cima de mim. Eu fui para a escola convidada pelo patrono, que está preso, o Rogério Andrade, e eu mesma disse ao patrono que não iria desfilar, pois tinha uma cirurgia marcada na data".

"Aí, a Mocidade quis fazer aquele rebuliço, querendo surfar na onda e se f#deram. Bem feito”. Pouco tempo depois, os vídeos em questão sumiram da rede social dela. Internautas a acusaram de apagá-los por medo, o que ela negou.

"Medo de quem? A Mocidade tentou lacrar em cima de mim com mentira. Eu não fui pedir nada pra ninguém, não. Eu fui convidada pelo patrono. Falei e repito: bem feito pra Mocidade. Agora, medo? De quem, fala pra mim? Acorda pra vida. A Mocidade está onde deveria estar sempre, não sabe valorizar a comunidade”, finalizou Jojo.

A saída polêmica

Em novembro de 2024, Jojo Todynho anunciou que não desfilaria no Carnaval 2025 pela incompatibilidade de agência, já que teria compromissos médicos marcados para o mesmo período.

Na mesma época, a Mocidade confirmou a saída da ex-musa, mas com outra justificativa. A saída teria sido escolha da própria escola. Na internet, a versão difundida era de que ela teria sido expulsa por conta dos posicionamentos políticos.

Ela retornou à Mocidade em 2024, após anos na Beija-Flor, onde foi campeã, em 2018. No relato recente, Jojo reforçou o carinho pela escola campeã de 2025: "A escola que me abraçou e me deu oportunidade para desfilar e fomos campeãs em 2018, foi a Beija-Flor. Para eu ir desfilar na Mocidade, fui pedir autorização ao Almir (presidente) e ele autorizou".