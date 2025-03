Reprodução/redes sociais O moreno misterioso é um empresário de perfil discreto nas redes sociais.





Anitta foi flagrada aproveitando o último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E não pelo samba no pé, mas pela companhia: a cantora estava em um camarote da Marquês de Sapucaí com um affair .





Os momentos de carinho, com direito a troca de beijos e abraços, foi registrado por um paparazzi que estava no Sambódromo. Não demorou para que as imagens viralizassem nas redes sociais.



No primeiro momento, a identidade do tal moreno misterioso que acompanhava Anitta ainda era desconhecida. Rapidamente, o nome veio à tona: trata-se de Ian Bertolanza , um empresário de Santa Catarina.



BABADO! Anitta foi vista com suposto novo affair nesta última noite, na Marquês de Sapucaí. pic.twitter.com/HllUrszQG6 — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) March 5, 2025









O Instagram do bonitão é pouco movimentado. São apenas 4,5 mil seguidores no perfil fechado e com poucas postagens. Por outro lado, o perfil dele no LinkedIn, rede social profissional, reúne mais informações.



Ian Bertolanza é formado em Administração e atua há dez anos na área médica. Em paralelo, ele atua como diretor de uma empresa de consultoria e gestão de marketing esportivo.

A companhia oferece serviços de assessoria, patrocínios e produção de conteúdo para mídias sociais. Os lutadores de MMA Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira são alguns dos clientes da empresa do affair de Anitta.

MARATONA DE PEGAÇÃO! O novo peguete de Anitta é o empresário Ian Bortolanza, diretor de uma agência de marketing esportivo. pic.twitter.com/I42h3bBVZ8 — Anitta Press (@AnittaPress) March 5, 2025





A cantora está solteira desde o fim do relacionamento de cinco meses com o jogador de futebol Vinícius Souza , em janeiro. Ela e o atleta, que atua no futebol inglês, oficializaram a relação durante a Semana de Moda de Paris, em setembro de 2024.



Há poucos dias, Anitta chegou a justificar o período solteira pela "escassez" de homens .