Gabi Martins tirou um tempinho para conversar com os seguidores sobre os desafios e bastidores do Carnaval de 2024. Musa da Vila Isabel, a artista foi traída pela fantasia durante o desfile na Marquês de Sapucaí. O adereço encaixado nos seios da ex-BBB acabou subindo e os adesivos que tapavam seus mamilos ficaram à mostra.

No Instagram, a cantora comentou sobre o ocorrido e revelou como se sentiu diante do perrengue. “Chocada que você prosseguiu sambando plena mesmo com o tapa seios descolando. Que desespero”, disse um seguidor.







Gabi, então, respondeu. “Vocês acham que eu ia desistir depois de tudo? Todo esforço até aqui? Nada ia me parar. Quando eu estava na Globo, eu tinha certeza de que estava nua, mas o tapa sex ainda estava firme, graças a Deus. No final, eu estava completamente nua em cima”, disse a cantora, que comentou que apesar da fantasia não ser pesada, sentiu dores no corpo depois da apresentação.







“Foi a fantasia mais leve e confortável que já usei. A cabeça dói um pouco, mas é normal. Na hora eu não sinto nada por causa da adrenalina”, contou.

A sertaneja ainda falou dos desafios de ficar em cima do salto durante quase uma hora de desfile. “É cansativo, mas é tanta adrenalina que não sinto nada na hora, só a emoção de torcer pela minha escola. Só quem pisa na Sapucaí sabe a energia surreal que tem ali. Dá vontade de chorar de emoção”, revelou.

Questionada sobre os planos pós-carnaval, a cantora revelou que não estará presente no reality show de Carlinhos Maia, o Casa na Barra, mas adiantou que está com projetos musicais para serem lançados em breve. “O Carnaval foi um período muito intenso para mim. Semana que vem vou fazer um curso e tenho alguns trabalhos de presença em outras cidades. Tentei alterar a agenda de todo o jeito, mas não consegui. Amo a casa da Barra e vou acompanhar tudo. Amo o Lucas e Carlinhos, não tenho dúvidas que será o maior sucesso”, disse.

“Mas os projetos musicais já estão sendo pensados e organizados. Me programei para o Carnaval para conseguir focar nele. Já voltamos com show novo dia 1 de março. Os próximos lançamentos musicais e feats eu vou avisar”, finalizou.

