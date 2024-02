Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Famosas acompanham apuração do Carnaval no Rio de Janeiro





Nesta quarta-feira (14), aconteceu as apurações das escolas de samba do Grupo Especial no Carnaval do Rio de Janeiro e artistas como Giovanna Lancellotti, Jojo Todynho e Lexa acompanharam de perto o resultado.



A atriz Giovanna Lancellotti declarou torcida nas redes sociais. Em stories publicados no perfil do Instagram, a atriz desfilou pelo segundo ano consecutivo pela Beija-flor de Nilópolis. Ela publicou uma foto do mapa de apuração com a legenda "Vai começar".





Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Stories das artistas Jojo Todynho e Giovanna Lancelloti acompanhando, respectivamente, a apuração do Carnaval 2024, no Rio de Janeiro





A ganhadora da Fazenda 12 publicou uma série de stories no Instagram na torcida para a escola Mocidade Independente. Na segunda-feira (12), a cantora desfilou pela primeira vez na Marquês de Sapucaí e expressou a torcida na rede social.





"Vai, Dudu", disse ela ao comemorar a nota 10 para a bateria da escola e marcar o perfil Carlos Eduardo, mestre no quesito pela Mocidade Independente. Ainda no stories, ela postou uma foto apreensiva com a apuração. "Coração tá como?!", escreveu a funkeira.

Rainha de Bateria pela Unidos da Tijuca, a cantora Lexa compareceu pessoalmente no local e pousou para fotos com outras artistas, como Sabrina Sato, Mayara Lima e Vivianne Araújo. "Minhas amigas lindas", disse a artista.

Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Lexa, Mayara Lima, Sabrina Sato e Vivianne Araújo posam juntas em apuração no Rio de Janeiro





Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: