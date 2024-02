Reprodução/Instagram Sabrina Sato acompanha apuração das notas de Carnaval no RJ

Nesta quarta-feira (14), Sabrina Sato, que desfilou pelas escolas de samba Gaviões da Fiel em São Paulo e Unidos de Vila Isabel no Rio de Janeiro, apareceu nas redes sociais para compartilhar registros da apuração das notas dos desfiles de Carnaval no RJ. ‘Vamos com tudo, Unidos de Vila Isabel’, escreveu em uma foto publicada nos stories do Instagram.







A apresentadora também apareceu ao lado das rainhas de bateria Mayara Lima, da Paraíso do Tuiuti; Viviane Araújo, da Acadêmicos do Salgueiro; e Lexa, da Unidos da Tijuca. ‘Bateria nota 10’, escreveu Sabrina em outra postagem, mencionando a escola Unidos de Vila Isabel.





