Reprodução/Globo Web comenta torcidas juntas em apuração do Rio: 'Vai voar cadeira'

A apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro já está dando o que falar nas redes sociais. Com as mudanças, as torcidas das agremiações acabaram juntas para coroar a campeã de 2024.

Os internautas fizeram questão de comentar a diferenças dos anos anteriores e confabular sobre a reação das escolas com o decorrer da apuração.





Nas redes sociais, a web até brincou com a possibilidade da cena da invasão no evento em São Paulo se repetir. Em 2012, Tiago Ciro Tadeu Faria interrompeu a apuração do Carnaval e rasgou um envelope com as notas do último quesito.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Gente, eles colocaram monte de torcida pra acompanhar a apuração, qual a probabilidade de voar cadeira e mesa???? #ApuraçãoRJ pic.twitter.com/fySKFkl4RP — apenas Rods. (@oisourodz) February 14, 2024









A torcida assim pertinho da mesa com as notas tá propenso pra isso aqui: #Globeleza #ApuracaoRJ pic.twitter.com/rD6eLptwZw — May (@myycsr) February 14, 2024

















a torcida mais perto pra gerar mais caos #ApuraçãoRJ — 𝔪𝔞𝔯𝔰 (@jisooears) February 14, 2024

ai o mais especial é a apuração rolando em um espaço pequeno, com torcida perto do palco e volta olímpica kkkkkk gente vai ter tanta confusão hoje #ApuracaoRJ — torrão (@gothamind) February 14, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: