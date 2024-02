Globoplay - 10.02.2024 Thelma Assis foi musa da Mocidade





A campeã do BBB 20 e musa do Carnaval, Thelminha Assis não escondeu a felicidade ao ver a Mocidade Alegre ser consagrada campeã do Carnaval de São Paulo 2024 , em uma disputada apuração na tarde desta terça-feira (13).





Nas redes sociais, a médica compartilhou um vídeo no qual aparece dentro do carro esperando o resultado. "É campeã! Bicampeã! Que orgulho dessa escola! Emoção da minha vida, parabéns", vibrou Thelma.





"A alegria me contagiou, o coração disparou. Já estou na escola há quase 20 anos, mas a emoção sempre vem na hora da apuração", afirmou a musa da Mocidade Alegre nesta tarde.

A escola conquistou o bicampeonato com o enredo "Brasiléia Desvairada - A busca de Mário de Andrade por um país". A Dragões da Real ficou na segunda colocação, e a Acadêmicos do Tatuapé, em terceiro lugar. Independente e Tom Maior foram rebaixadas.