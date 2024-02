Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Relembre o desfile campeão da Mocidade Alegre





A Mocidade Alegre é bicampeã do carnaval de São Paulo. Após a apuração das notas do Grupo Especial de São Paulo nesta terça-feira (13) , a Dragões da Real ficou na segunda colocação, e a Acadêmicos do Tatuapé, em terceiro lugar.

A agremiação conquistou seu 12º título e, se tornou, isoladamente, a segunda escola com mais vitórias ao longo da história do carnaval paulista, atrás apenas da Vai-Vai, com 15 títulos.





A escola do bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, levou para avenida o enredo "Brasiléia Desvairada - A busca de Mário de Andrade por um país". A Mocidade mostrou a viagem do escritor modernista pelos rincões do país em busca de entender o espírito e o que move o Brasil.









Assinado pelo carnavalesco Jorge Silveira, o desfile retrata a viagem pioneira do escritor paulistano para conhecer e registrar as manifestações culturais brasileiras. Dessa expedição, iniciada com a companhia de modernistas geniais, como a pintora Tarsila do Amaral, surgiu a inspiração para várias obras de Mario, em especial o livro “O turista aprendiz”. Após relatar momentos da jornada, como o testemunho de manifestações como a arte barroca, carimbó, maracatu e o frevo, Mario de Andrade volta para São Paulo onde, batizado no samba rural de Pirapora do Bom Jesus, que é berço do samba no estado, escreve a história com os registros de suas pesquisas.

